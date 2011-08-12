《新兴市场重要经济事件预告》--8月12日-8月19日

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8月12日(五)

布拉格--捷克央行公布8月4日理事会会议记录(0700).

波哥大--哥伦比亚央行公布货币政策会议记录.

圣保罗--巴西央行官员Alexandre Tombini将在央行金融风险与稳定性研讨会上发言.

8月14日(日)

悉尼--世界银行行长佐利克将在亚洲学会澳亚中心年度晚宴上,以"全球经济发展与前景、亚洲经济情势变化、对澳洲的意涵以及世界银行的角色"为题发表演讲(0930).

8月15日(一)

阿比让--科特迪瓦(象牙海岸)财长Charles Koffi Diby将就今年馀下时间内的预算计划,对投资者和商界人士详述和说明.

约翰内斯堡--南非财长Pravin Gordhan将在第14届年度审计师会议上,以"南非未来五年的经济前景"为题发表讲话.

8月16日(二)

无重要经济事件预告.

8月17日(三)

无重要经济事件预告.

8月18日(四)

智利圣地亚哥--智利央行将举行利率会议(2200)

8月19日(五)

无重要经济事件预告.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)