〔日本经济〕政府将本财年经济增长预估大幅下修至0.5%,反映震灾影响

路透东京8月12日电---日本内阁周五称,政府下修本财年的经济成长预估,从原先的1.5%降至0.5%,以反映日本在3月遭遇强震袭击後,工业产出下滑.

新的预估在一次内阁会议上通过,符合一位政府消息人士周四告诉路透的数值,并与日本央行上月的预估接近.央行称本财年经济成长率料为0.4%.

日本首相菅直人的内阁称,日本从震灾中的复苏在全球经济前景不确定及日圆高涨的情况下,面临越来越大的风险.