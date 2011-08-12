〔日本经济〕政府将本财年经济增长预估大幅下修至0.5%,反映震灾影响

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京8月12日电---日本内阁周五称,政府下修本财年的经济成长预估,从原先的1.5%降至0.5%,以反映日本在3月遭遇强震袭击後,工业产出下滑.
新的预估在一次内阁会议上通过,符合一位政府消息人士周四告诉路透的数值,并与日本央行上月的预估接近.央行称本财年经济成长率料为0.4%.
日本首相菅直人的内阁称,日本从震灾中的复苏在全球经济前景不确定及日圆高涨的情况下,面临越来越大的风险.
内阁表示,能源短缺也是一项威胁,因为成本可能因此被推升,迫使企业移往海外.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。