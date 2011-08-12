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市场报道 | 2011年 8月 12日 星期五 09:17 BJT

〔台湾股市〕跟随美股升势开盘上涨1.38%,电子出口股上扬

路透台北8月12日电---台湾股市周五开盘上涨1.38%,宏达电(2498.TW)等电子出口股走高,因美股上扬提振投资者信心.

加权股价指数.TWII开高106.71点,报7,825.8点,逆转上日下跌0.22%的局面.

智能手机制造商宏达电跳涨2.42%,电子类指数.TELI升1.87%.

台币兑美元TWD=TP升至28.939台币,较上日收盘微升.(完)

--编译 王翔琼;审校 程琳

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