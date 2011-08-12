〔台湾股市〕跟随美股升势开盘上涨1.38%,电子出口股上扬

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透台北8月12日电---台湾股市周五开盘上涨1.38%,宏达电(2498.TW)等电子出口股走高,因美股上扬提振投资者信心.
加权股价指数.TWII开高106.71点,报7,825.8点,逆转上日下跌0.22%的局面.
智能手机制造商宏达电跳涨2.42%,电子类指数.TELI升1.87%.
台币兑美元TWD=TP升至28.939台币,较上日收盘微升.(完)
--编译 王翔琼;审校 程琳
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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