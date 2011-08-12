〔路透基点〕中化国际1.6亿美元三年期再融资贷款案启动

路透香港8月11日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导称,委托主办行及额度分配行澳新银行、三井住友银行和新加坡大华银行已启动中化国际1.6亿美元三年期再融资贷款案.

这项到期一次偿还本金的贷款案,利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码130个基点.以三种水准邀请银行参贷.

承诺3,000万美元或以上的银行获得委托主办行头衔,及含所有费用最高价码152.5个基点,费用为67.5基点.

承诺2,000万-2,900万美元的银行获得主办行头衔,含所有费用价码150个基点,费用为60基点.

承诺1,000万-1,900万美元的银行获得承办银行头衔,含所有费用价码145个基点,费用为45基点.

预定9月初到9月中接受回应.

融得资金将为现有的1.9亿美元三年期贷款进行再融资.此次俱乐部贷款在2008年10月敲定,澳新银行、交通银行、法国巴黎银行、法国东方汇理银行和渣打银行参贷.2008年的这宗贷款用于收购.

母公司中化集团今年稍早与银行就约10亿美元新贷款的商谈处于早期阶段,但此後便没有消息.

中化业务涉及农业,化工以及能源和地产.(完)