〔全球投资〕未来几年投资人将续捧黄金,出脱股票--路透市场分析师王涛

当前该比值约为1.6,王涛预测,未来一、两年将升至3.72.

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王涛指出,金价与标普500比值从2000年的0.19起展开长期上升趋势,正朝向3.72发展,该处为50%费波纳奇回档技术位;而比值上档可能来到4.55,为61.8%回档技术位.

以当前两者背离的走势来看,这暗示金价可能升至每盎司约2,400美元,而标准普尔500指数可能跌至约600点.

若依艾略特波浪理论分析,王涛将当前黄金涨势视为"C浪",那是从1970年34.95美元低点开始长期牛市的第二道上升浪.

"根据费波纳奇预测分析,"C"浪将发展至2,345美元--261.8%的水准,因金价已经成功跨越位于1,545美元、161.8%技术水准的枢纽阻力."

至于标准普尔指数的分析,王涛将当前的重挫归入一波大的C浪,是从2007年1,576.09点高点开始跌势的延续.

"股市投资人的梦魇还没到,过去几周的大规模卖压和将至的崩跌相比,只是开胃小菜而已."王涛警告称.

目前的问题是,黄金/标普500指数的比值最後会否升至1980年所见的高点7.25?当时金价冲高至835美元,而标普在月图表上约退至110点.

王涛表示不无可能.(完)