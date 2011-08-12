〔台湾债市〕RP利率不变,下周或趋紧俏因月中资金需求攀高

路透台北8月12日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周五不变.投信和寿险资金不虞匮乏,市场资金面较为宽裕,但随着时序进入下半月,预料下周资金状况将会趋紧.

交易商表示,下周现金股利发放频繁且金额庞大,且月中之後资金需求料会攀高,一旦市场资金紧俏,客户端可能藉机要求拉抬利率,附买回利率将会缓步垫高.

另外,润成投资控股向银行团申贷的联贷案,预计将于15-16日拨款,且15日应为拨款高峰.资金调度人士对此表示,RP市场主要资金供应来源为投信、寿险,且银行端多已提前准备,料对下周RP市场的资金供应不至于造成排挤效果.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.66-0.68%,同于上日.

交易商统计,下周现金股利发放日程如下: 周二联电(2303.TW)将发放股利,金额140.3亿台币;周三中华电信(2412.TW)将发放股利,金额428.5亿台币;周五有宏达电(2498.TW)与台达电(2308.TW)发放股利,金额分别为299.0亿及125.0亿台币.(完)