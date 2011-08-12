〔台湾财政〕行政院暂订明年岁出1.9兆,财政政策持续扩张--报载

路透台北8月12日电---台湾本地媒体周五均报导,台湾行政院明年的岁出1.9兆(万亿)台币,较今年的1.78兆,成长约7%,出乎意料的维持财政支出的高水位.

台湾主计处、新闻局以及行政院的官员均不愿证实此事.

一位主计处官员表示,目前各部会仍在做最後的细部调整,最终的数字仍待下周四的行政院院会通过确定.她要求不具名,称因未获上层授权对此事发表评论.

经济日报报导,金融海啸前,整体中央政府财政支出规模大概在1.7兆(万亿)上下,但2009年起因应金融海啸,政府大举扩张财政支出,连续三年加计振兴经济扩大公共建设特别预算的中央政府支出规模都超过1.9兆,接近2兆元.

工商时报也指出,明年中央政府总预算案中,债务新增2,300亿台币,累计中央政府未偿债务馀额突破5兆台币大关,至5兆1,000余亿台币,占前三年(2009-2011年)的GNP平均数攀升至37.3%.

花旗集团首席经济学家郑贞茂表示,各国政府财政政策陆续退场,台湾政府若是持续增加岁出,整体社会观感将偏向负面.

他认为,在下周的行政院院会通过之前,各部会应会就支出再做缩减,支出应不致扩张太多.

主计处资料显示,台湾今年的中央政府总预算中,岁入合计1兆(万亿)6,306亿台币,岁出1兆7,896亿台币,岁出入短绌1,590亿台币.(完)