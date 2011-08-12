版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 12日 星期五 11:06 BJT

〔日本股市〕日股早盘反弹至接近9千点,但涨势得来不易

路透东京8月12日电---日本股市周五早盘朝9,000点大关回升,收复些许本周以来的沉重跌幅.此前美国股市因逢低买盘而反弹,不过在投资人持续担心全球债务危机之际,日股涨势得来不易.

日经指数.N225快速回吐盘出涨幅,因美股期货SPc1下跌0.6%.市场发现到大批外资卖单,因其忧心强势日圆冲击企业业绩,投资人将最近表现优于大盘的内需相关类股获利了结.

日经指数.N225早盘收涨0.2%,报8,997.55点.东证股价指数.TOPX几无变动,持平在770.73点.日经指数本周跌幅仍为3%.(完)

--编译 李婷仪;审校 张荻

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐