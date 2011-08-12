〔日本股市〕日股早盘反弹至接近9千点,但涨势得来不易

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京8月12日电---日本股市周五早盘朝9,000点大关回升,收复些许本周以来的沉重跌幅.此前美国股市因逢低买盘而反弹,不过在投资人持续担心全球债务危机之际,日股涨势得来不易.
日经指数.N225快速回吐盘出涨幅,因美股期货SPc1下跌0.6%.市场发现到大批外资卖单,因其忧心强势日圆冲击企业业绩,投资人将最近表现优于大盘的内需相关类股获利了结.
日经指数.N225早盘收涨0.2%,报8,997.55点.东证股价指数.TOPX几无变动,持平在770.73点.日经指数本周跌幅仍为3%.(完)
--编译 李婷仪;审校 张荻
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。