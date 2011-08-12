〔新闻稿〕惠誉确认并撤销台湾友达评等

(以下内容转录自惠誉发布的新闻稿)

惠誉国际信用评等股份有限公司-台北/雪梨/新加坡-2011年8月11日：惠誉信评今日确认友达光电股份有限公司(友达)的长期外国货币与本国货币发行人违约评等以及其无担保债务评等为「BB-」，国内长期评等为「BBB(twn) 」。评等展望为稳定。该机构同时撤销上述所有评等。

「虽然友达2011年的利润率与财务杠杆可能恶化，惠誉预期该公司的信用状况在中期产业景气循环之下将会维持与其评等相符，」惠誉信评电信、媒体与科技企业评等副总经理张崇人表示。

友达正经历了一个较去年艰困许多的营运环境。该公司自2010年第四季以来呈现营业损失，因为销售价格大幅下滑，同时来自平面电视与笔记型电脑制造商的需求因终端产品销售不佳(特别是在西欧与北美市场)而疲弱。因此，友达以净借款对过去12个月税息折旧摊提前营业利益之比率衡量的财务杠杆由2010年12月的1倍增加到2011年6月的2.1倍。惠誉预期友达2011年支付股利後的自由现金流量将转为负数。

藉由营收成长、持续降低成本与审慎的资本支出，友达具备于2012年改善其获利能力与自由现金流量的潜力。主要的营收成长动能包括日渐受到欢迎的智慧型手机、媒体平板和连网电视，以及日益重要的新兴市场和缩短中的平面电视更换周期。不过，如果薄膜液晶显示面板制造商无法控制其产能与产出，产业中的竞争可能会加剧而限制财务状况的改善。

以2010年的面板出货量而言，友达在大尺寸(10 寸(含)以上)面板市场的排名由第三降为第四。在此之前，群创光电于2010年3月完成与奇美电子及统宝光电之合并作业，群创光电并更名为奇美电子。鉴于友达先进的技术、全球化的生产基地、与代工厂间的策略联盟和日本消费性电子产品增加委托台湾厂商代工，惠誉相信友达在中期将可维持其市场地位。

惠誉基于业务考量撤销上述评等，将不再对此一发行人提供评等或信用分析。 (完)