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亚洲 | 2011年 8月 12日 星期五 13:34 BJT

〔蒙古矿业〕国有矿企Erdenes择定澳洲Macmahon、德国BBM为采矿包商

路透乌兰巴托8月12日电---蒙古国有矿企Erdenes MGL的执行董事B.Enebish周五对路透说,Erdenes Tavan Tolgoi已经择定由澳洲Macmahon Holdings Ltd (MAH.AX)和德国BBM Operta做为开采East Tsankhi主要矿场的承包商.

B.Enebish还说,两家公司料可在今年开始采矿作业.(完)

--编译 李婷仪;审校 戴素萍

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