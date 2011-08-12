〔蒙古矿业〕国有矿企Erdenes择定澳洲Macmahon、德国BBM为采矿包商

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透乌兰巴托8月12日电---蒙古国有矿企Erdenes MGL的执行董事B.Enebish周五对路透说,Erdenes Tavan Tolgoi已经择定由澳洲Macmahon Holdings Ltd (MAH.AX)和德国BBM Operta做为开采East Tsankhi主要矿场的承包商.
B.Enebish还说,两家公司料可在今年开始采矿作业.(完)
--编译 李婷仪;审校 戴素萍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。