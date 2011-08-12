〔台湾汇市〕台币/美元收升5.1分,受人民币强势及出口商抛汇拉抬

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北8月12日电---台币兑美元TWD=TP周五收升5.1分,受到人民币中间价再创新高激励,且接近29台币附近,出口商抛汇意愿增强,令台币呈盘整偏升走势.不过,後市仍缺乏方向.
汇银人士指出,台股开盘大涨百馀点,且人民币中间价再创新高,台币盘初大幅跳升逾1角.但是,随着台股由红翻黑、欧元回落令美元偏升,外商回补美元力道趋强,令台币升幅又逐渐收敛.
他们并表示,美国经济数据时好时坏,美国联邦储备理事会(美联储,FED)暂时也没有祭出第三次量化宽松政策(QE3),加上欧债危机持续延烧,短期内市场信心脆弱,股市震盪缺乏指引方向,使得汇市中买卖双方皆缺乏追价意愿.
"市场没有明确方向,盘中还是以轧平部位为主,"一位本地银行人士说.
另外,交易商指出,央行为维持汇价稳定,逢低卖美元、逢高买美元,使得台币交投区间更加限缩.他们预估,台币兑美元下周一主要成交料落在28.85-29.05元间.
台币兑美元周五收报29.009元,较一周前升值1.6分,或0.06%.累计今年以来台币已升值逾4.48%,在新兴市场仅落後于坡币SGD=、韩元KRW=等货币.
台湾股市加权股价指数.TWII收盘下跌1.06%,报7,637.02点;外资及陆资在台股卖超200亿台币,已经连续九日卖超,累计金额为1,716.79亿.[ID:nCT0391510]
中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周五即期汇价收创新高,人民币中间价连续三日创汇改来新高,但升幅收窄.[CNY/CN]
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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 (亿美元)(亿美元)
台北外汇经纪公司 29.009 29.060 28.890-29.104 29.060 11.55 14.36
TAIFX1
元太外汇经纪公司 28.985 28.972 28.910-29.030 28.930 4.34 4.65
COSMOS1
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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
PNDF
美元/台币一个月期 -0.150/-0.145 -0.140/-0.110
美元/台币六个月期 -0.430/-0.420 -0.430/-0.400
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--记者 李盈茜; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。