〔台湾货币市场〕短率平稳,下周现金股利多银行操作相对保守

* 短率大致持平

* 操作心态保守,落点偏短

* 央行调高代收隔夜资金利率0.2基点

记者 高洁如

路透台北8月12日电---台湾银行间短期利率周五大致持平上日,银行间资金虽呈现分配不均,但市场流通资金尚能满足需求,利率大致平稳.惟展望下周有多起现金股利发放案,银行的操作多呈现保守,且拆款落点偏短.

交易人士表示,票券商近期资金不虞匮乏,银行间拆款的对象较多集中在本地银行同业之间.而外商近期资金并不算非常充裕,多寡不一,且落点偏短,操作心态上较先前趋向保守.

"市场资金是有点分配不均,不过需要钱的也是可以找得到,"一本地银行交易员称.

交易商统计,下周现金股利发放日程如下:周二(16日)联电(2303.TW)将发放股利,金额140.3亿台币;周三(17日)中华电信(2412.TW)将发放股利,金额428.5亿台币;周五(19日)有宏达电(2498.TW)与台达电(2308.TW)发放股利,金额分别为299.0亿及125.0亿台币.

此外,联贷市场大案--润成投资控股向银行团申贷10.8亿美元(合311亿台币)一案,预计将于15-16日拨款,且15日为拨款高峰.

而央行周五则是略微调高了委托银行代收隔夜资金利率,由原先的0.38%调高至0.382%.

本地时间14:41金融业隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.388%,上日在0.385%;区间为0.382-0.76%,上日在0.587-0.76%.

2-7天拆款利率区间在0.382-0.82%,上日在0.38-0.80%.

**短票利率平稳**

短票方面,票券商表示,周末到来令短票金额稍见增加,不过需求也算踊跃,利率和上日大致不变.

30天期内短票主要利率多在0.86%,同上日.而大型银行的短票利率依天期不同,落点在0.85-0.87%.

台湾央行今日存单到期金额为2,879.5亿台币,发行金额待稍晚公布.[TW/MMTCN]

下周央行存单到期总额为7,995.3亿台币,分别为周一3,517亿,周二201亿,周三2,016.8亿,周四736亿以及周五1,524.5亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,修正後周四当日超额准备为负155亿台币,累计超额准备为负959亿台币,加计前期1%的超额准备为负32亿台币.

**RP利率不变**

债市同业附买回(RP)利率周五不变.投信和寿险资金不虞匮乏,市场资金面较为宽裕,但随着时序进入下半月,预料下周资金状况将会趋紧.

交易商表示,下周现金股利发放频繁且金额庞大,且月中之後资金需求料会攀高,一旦市场资金紧俏,客户端可能藉机要求拉抬利率,附买回利率将会缓步垫高.

另外,针对润成的联贷案对公债附买回市场的影响,资金调度人士对此表示,RP市场主要资金供应来源为投信、寿险,且银行端多已提前准备,料对下周RP市场的资金供应不至于造成排挤效果.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.66-0.68%,同于上日.(完)