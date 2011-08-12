〔外汇期权〕欧元/美元波动率略见回落,现汇呈区间波动--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
IFR伦敦8月12日电---欧元/美元选择权波动率重新承压,法国国内生产总值(GDP)数据已公布,现汇在周末前夕持续区间波动.
一周期选择权波动率仍相对持坚于15.0%上方,但一个月期价平选择权波动率则在14.6-14.5%,伦敦盘初为14.4%.三个月价平选择权波动率昨日在15.0%,目前报14.5%.
一个月期/delta值为0.25的欧元/美元选择权风险逆转指标仍持坚,昨日齐平近日触及的数年高位3.4%,偏向欧元卖权.
英镑/美元及欧元/英镑波动率亦略脱离高位,一个月期英镑/美元波动率报10.6%,欧元/英镑波动率9.75%,之前为9.95%.
欧元/瑞郎gamma仍然买气偏多,一周期波动率约报30.0%,一个月期报24.5%,由于近日盘中波动,且缺乏流动性,令目前交投相对清淡(一个月期价平选择权波动率周二创纪录高位35.0%)一个月期/delta值为0.25的选择权风险逆转指标由纪录高位4.5%回跌至3.7%,受现汇昨日由1.0300升至1.0900涨势激励.
一个月期澳元/美元波动率略高于亚洲低点16.65%,一个月期风险逆转指标报5.0%,近期高点为6.0%.
一个月期美元/日圆波动率在伦敦盘初报13.05%,低于昨日的14.0%以上水准,因现汇在76日圆区域高端持稳.(完)
--编译 蔡美珍;审校 白云
全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。