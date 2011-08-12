〔外汇期权〕欧元/美元波动率略见回落,现汇呈区间波动--IFR

IFR伦敦8月12日电---欧元/美元选择权波动率重新承压,法国国内生产总值(GDP)数据已公布,现汇在周末前夕持续区间波动.

一周期选择权波动率仍相对持坚于15.0%上方,但一个月期价平选择权波动率则在14.6-14.5%,伦敦盘初为14.4%.三个月价平选择权波动率昨日在15.0%,目前报14.5%.

一个月期/delta值为0.25的欧元/美元选择权风险逆转指标仍持坚,昨日齐平近日触及的数年高位3.4%,偏向欧元卖权.

英镑/美元及欧元/英镑波动率亦略脱离高位,一个月期英镑/美元波动率报10.6%,欧元/英镑波动率9.75%,之前为9.95%.

欧元/瑞郎gamma仍然买气偏多,一周期波动率约报30.0%,一个月期报24.5%,由于近日盘中波动,且缺乏流动性,令目前交投相对清淡(一个月期价平选择权波动率周二创纪录高位35.0%)一个月期/delta值为0.25的选择权风险逆转指标由纪录高位4.5%回跌至3.7%,受现汇昨日由1.0300升至1.0900涨势激励.

一个月期澳元/美元波动率略高于亚洲低点16.65%,一个月期风险逆转指标报5.0%,近期高点为6.0%.

一个月期美元/日圆波动率在伦敦盘初报13.05%,低于昨日的14.0%以上水准,因现汇在76日圆区域高端持稳.(完)

--编译 蔡美珍;审校 白云

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