〔台湾个股〕台新金总经理登山遇难,心理面冲击大于实质(更新版)

(新增分析师评论及新闻稿内容)

* 台新金控证实总经理遇难

* 实质营运影响不大

路透台北8月12日电---台湾以消费金融为主的台新金控(2887.TW)总经理林克孝因登山坠谷意外死亡.分析师认为,台新金控制度上轨道,心理面影响难免,但对营运冲击不大.

台新金控周五发表新闻稿指出,林克孝在台新金控2007年起担任金控总经理一职,带领台新金控度了金融风暴,并成功的转亏为盈.目前台新金已向金管会报告情况,後续总经理一职将择期召开董事会讨论.

富邦投信投资长李志坚表示,林克孝主导了台新金控近年发展方向,带领台新金控有不错的表现,台新金也是有制度的公司,对实质营运面冲击不大.

"这个影响是心理层面的,"李志坚说.

林克孝现年51岁,1990年毕业于美国华盛顿大学经济学博士,现职是台新金控总经理、台新投信副董事长.

台新金周五收平盘,报13.65台币;大盘加权股价指数.TWII则收低1.06%.(完)

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