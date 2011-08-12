〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶微幅收低,受油价下滑及股市走疲拖累

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京8月12日电---东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期货周五微幅收低,回吐稍早涨幅,油价下跌及股市走疲,反映市场忧心全球经济前景,令原物料需求出现疑问.
TOCOM指标期胶<0#JRU:>1月合约下跌0.5日圆,结算价报每公斤363.5日圆,今日稍早曾上涨达6.9日圆,或1.9%,触及370.9日圆.
本周共下跌约5%,为三个月来最大单周跌幅,本周稍早时,受美国降评及欧债危机疑虑冲击,全球金融市场重挫.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。