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亚洲 | 2011年 8月 12日 星期五 16:08 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶微幅收低,受油价下滑及股市走疲拖累

路透东京8月12日电---东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期货周五微幅收低,回吐稍早涨幅,油价下跌及股市走疲,反映市场忧心全球经济前景,令原物料需求出现疑问.

TOCOM指标期胶<0#JRU:>1月合约下跌0.5日圆,结算价报每公斤363.5日圆,今日稍早曾上涨达6.9日圆,或1.9%,触及370.9日圆.

本周共下跌约5%,为三个月来最大单周跌幅,本周稍早时,受美国降评及欧债危机疑虑冲击,全球金融市场重挫.

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