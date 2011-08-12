〔台湾债市〕殖利率反弹修正但幅度有限,反应央行暂停升息预期

路透台北8月12日电---台湾公债殖利率周五反弹收升,五年期殖利率在昨日跌破央行一年期存单水准後,今日出现跌深修正.不过弹幅有限,反应市场多数仍持续押注央行在9月底将暂停升息.

欧美经济前景举步维艰,加以美国联邦储备理事会(FED)以经济疲弱为由宣布零利率政策将再延续至少两年後,市场进一步反应对于台湾央行亦将停止去年第二季以来升息循环的预期心理,台债殖利率近日随美债频频探底.

不过,在利率已来到波段低点後,交易商指出,终端买盘显得谨慎,只是在市场空手居多数之际,也暂乏大规模卖盘.预期下周交易员将持续紧盯任何有助判断央行利率前景的讯号,以及下周三30年券公债100/8标售,从中寻得操作策略.

"利率已反应央行要暂停,但是利率要再往下掉,一定是要再反应央行降息.所以现在利率僵在这里是最合理的,"一金控银行交易人士称.

市场人士预期,除非国际金融情势再传重大演变,否则下周台债可能以区间震荡整理为主,预估100/6区间在1.03-1.10%.

台湾股市今日开高走低,加权股价指数.TWII收跌1.06%,报7,637.02点.

继周三10年期美债标售需求强劲後,周四标售的30年美债成绩却创两年半来最差,因在美国预算政争及美国债信评等被下调後,外国投资者对标售望而却步.

在美国盘中,30年期美债US30YT=RR价格劲跌五个大点,殖利率收报3.78%,从周三尾盘的3.52%大幅跳升.10年期美债US10YT=RR收报2.34%,从周三标售的得标利率2.14%跳升,今日在亚洲电子盘中则在2.28%附近波动.[US/NCN][US/TCN]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 100/6 A00106=TWO +1.55 1.0610 1.0580-1.0683 329.0

10 100/5 A00105=TWO +3.25 1.3800 1.3650-1.3860 70.5

20 100/7 A00107=TWO +4.35 1.8020 1.8020-1.8020 0.5

30 100/8 A00108=TWO +2.16 1.9271 1.9270-1.9375 5.0

* 表创该期券交易以来殖利率日低

对于台湾央行货币前景,上述金融交易人士表示,从上次理监事会声明来看,央行最大的考量点还是在于通膨前景,而美国两轮量化宽松政策,"以邻为壑"对全球输出通膨的历史,意谓着美国持续零利率政策,将使台湾央行的决策将更为复杂.

"美国利率决策的影响性不见得是同向."他并表示,目前台债已反应了央行将暂停升息的因素,或将持续区间整理.

除非在9月中之前,若有更多讯息策佐证央行会是持续升息,五年期殖利率才可能朝1.2%前波高点回测;反之,若是反应央行将降息,殖利率或朝1.0%下探.

另一票券商人士亦认为,目前市场约有80%押注央行将暂停升息,但极少认为将转为降息,至于认为还会升息的20%的人,"求生的意志愈来愈低落,因为空单已死."

他表示,在殖利率已来到波段底部之际,对于货币政策前景的判断,关乎空手者是否会进场追价,否则殖利率将持续横盘整理.

"看不出有二次衰退,除非接下来数据烂到理谱,不然反应可能不见得那麽激烈.但要大家有信心,可能要有三个月的好数据."

五年券100/6周四时最低触及1.0341%,跌破上周一年期央行存单标售利率1.054%,且为同年期券TW5YT=OTC在3月17日触及1.031%以来最低.

参看台湾自2001年以来央行重贴现率的变动,请点选[ID:nCT0461111]

年期 期别 收盘价

30 100/4 A00104=TWO 没有成交

20 100/7 A00107=TWO 1.8020

10 100/5 A00105=TWO 1.3800

5 100/6 A00106=TWO 1.0610

2 100/3 A00103=TWO 没有成交 (完)