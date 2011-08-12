《外汇动态》美元/日圆买卖单分布状况令日本当局忧喜参半

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
0806GMT---日本盂兰盆节假期在即,日本决策官员应会留意美元/日圆JPY=买卖单分布状况.
据称买单集中在76.25-50日圆区域,这或许会让担心美元/日圆骤跌的日本财务省官员稍微放心.不过,75.8--76.20区域明显缺少买气,可能是一个隐忧.
此外,据称日本出口商卖单只集中在79.50上方,日本当局现在可能会认为,官方必须先买进极大量的美元,日本出口商才会感受到益处.(完)
--编译 蔡美珍;审校 艾茂林
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。