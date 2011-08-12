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亚洲 | 2011年 8月 12日 星期五 16:25 BJT

《外汇动态》美元/日圆买卖单分布状况令日本当局忧喜参半

0806GMT---日本盂兰盆节假期在即,日本决策官员应会留意美元/日圆JPY=买卖单分布状况.

据称买单集中在76.25-50日圆区域,这或许会让担心美元/日圆骤跌的日本财务省官员稍微放心.不过,75.8--76.20区域明显缺少买气,可能是一个隐忧.

此外,据称日本出口商卖单只集中在79.50上方,日本当局现在可能会认为,官方必须先买进极大量的美元,日本出口商才会感受到益处.(完)

--编译 蔡美珍;审校 艾茂林

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