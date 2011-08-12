《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行馀额净减1,551亿台币

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北8月12日电---台湾央行本周定期存单发行馀额净减少1,551亿台币,央行存单未到期馀额为6兆6,339.7亿台币.上周存单发行量净增781.3亿.
日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)
8月8日(一) 7,441.00 6,666.50* -774.50
8月9日(二) 567.00 823.00 +256.00
8月10日(三) 4,047.00 3,489.00 -558.00
8月11日(四) 1,143.00 1,019.00 -124.00
8月12日(五) 2,879.50 2,529.00 -350.50
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总计 16,077.50 14,526.50 -1,551.00
注: *含1,000亿台币364天期存单.
中长天期存单发行量
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日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)
8月8日(一) 910.50 247.00
8月9日(二) 150.00 89.00
8月10日(三) 477.00 294.50
8月11日(四) 214.00 77.50
8月12日(五) 418.00 202.00
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总计 2,169.50 910.00 (完)
--记者 张雅菁; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。