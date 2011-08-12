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亚洲 | 2011年 8月 12日 星期五 16:50 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行馀额净减1,551亿台币

路透台北8月12日电---台湾央行本周定期存单发行馀额净减少1,551亿台币,央行存单未到期馀额为6兆6,339.7亿台币.上周存单发行量净增781.3亿.

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

8月8日(一) 7,441.00 6,666.50* -774.50

8月9日(二) 567.00 823.00 +256.00

8月10日(三) 4,047.00 3,489.00 -558.00

8月11日(四) 1,143.00 1,019.00 -124.00

8月12日(五) 2,879.50 2,529.00 -350.50

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总计 16,077.50 14,526.50 -1,551.00

注: *含1,000亿台币364天期存单.

中长天期存单发行量

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日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

8月8日(一) 910.50 247.00

8月9日(二) 150.00 89.00

8月10日(三) 477.00 294.50

8月11日(四) 214.00 77.50

8月12日(五) 418.00 202.00

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总计 2,169.50 910.00 (完)

--记者 张雅菁; 审校 乔艳红

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