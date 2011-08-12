《汇市解析》--技术面及价位预测(II)

路透伦敦8月12日电---以下为分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

法国兴业银行:

欧元/美元:我们预期7月中旬低点1.3835,或甚至是1.4015/55支撑区,将抑制下行走势,直到欧元/美元升破下滑阻力线,并回到1.4520/35区域;下滑阻力线今日切入位在1.4455.

美元/日圆:若跌破76.25/30日圆支撑区,将有至少跌至下滑通道低缘的危险,通道低缘本周在75.20.

欧元/日圆:可能深试中线下滑通道的低缘(今天在107.45),然後再企图展开一波持续性回升,升向上周高位114.20.(完)

纽约 当日 今年来 2010年

0853GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.4230 1.4241 -0.08 +6.38 1.3377

美元/日圆 JPY= 76.66 76.83 -0.22 -5.53 81.15

欧元/日圆 EURJPY=R 109.07 109.41 -0.31 +0.43 108.60

美元/瑞郎 CHF= 0.7730 0.7624 +1.39 -17.19 0.9335

英镑/美元 GBP= 1.6267 1.6242 +0.15 +4.28 1.5599

美元/加元 CAD= 0.9868 0.9845 +0.23 -0.99 0.9967

澳元/美元 AUD= 1.0314 1.0348 -0.33 +1.09 1.0203

新西兰元/美元 NZD= 0.8250 0.8306 -0.67 +5.89 0.7791

澳元/日圆 AUDJPY=R 79.050 79.500 -0.57 -4.84 83.070

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 63.190 63.810 -0.97 -0.09 63.250

英镑/日圆 GBPJPY=R 124.63 124.79 -0.13 -1.60 126.66

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2490 1.2443 +0.38 -4.78 1.3117

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 蔡美珍;审校 王洋

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