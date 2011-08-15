(重温稿)《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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以下为路透中文新闻为您整理的8月8日-12日当周中国金融市场摘要:
汇市:
--人民币兑美元CNY=CFXS当周大涨.美国失去最高主权评级令全球投资者避险情绪增加,
人民币汇率随即应声上涨,而7月中国高顺差数据亦支持通过人民币升值来舒缓国内高通胀
压力,人民币中间价连续三日创新高,升幅约达0.57%,显升值加速迹象.[CNY/CN-PMF]
公开市场操作:
--中国央行公开市场已连续四周净投放达1,650亿元人民币,当周进一步放量至700亿元.美国
主权评级被调降及对经济增长前景的担忧,引发全球金融市场持续动荡,中国央行在出台升息
等紧缩政策时将更加谨慎.预计具有指标意义的央票发行收益率近期内继续持稳.[CN/MMTCN]
债市:
--银行间债市收益率当周续下跌.美欧接连传出债务新动态,点燃市场避险情绪;外围经济或
影响国内的忧虑,令政策适当微调预期抬头,加之近期资金供给较充裕,均助推现券周内走强.
不过,现券收益率近期跌幅已大,加之机构对後期债市影响因素尚存谨慎,现券月内或延续盘整
态势.[CN/CN]
--票据转贴利率当周高位小幅回落,美国债信评级被调降引发金融市场剧烈动荡,对全球经济
的担忧因此升温,这可能减缓中国货币政策的紧缩步伐,政策预期缓和令持续坚挺的转贴利率
有所松动;但由于银行控制信贷增速力度未见放松,票据规模仍紧张,转贴利率续跌空间受限.
[CN/CPCN]
股市:
--沪综指.SSEC本周累计下跌1.27%,连续第四周走低.受标普下调美国评级引发全球金融市场
动荡拖累,周一沪综指一度暴跌近3.8%.周间受社保基金及险资入市抄底传闻提振,且外围市场
亦出现反弹,沪综指跌幅逐日收窄.但受上档压力及权重股未发力所抑制,沪指後期反弹空间或
有限.[.SSCN]
期市:
--沪铜当周震荡回调,因对法国银行状况和欧元区债务危机的担忧持续发酵.尽管中国和美国
都公布了相对正面的数据.沪铜主要合约SCFc3周五收报66,460元,全周大跌2,110元.[MET/SHCN]
黄金:
--国内黄金价格当周受欧美债务忧虑支撑续创纪录新高,但随後脱离高点,因优于预期的美国
就业数据一度提振了市场的风险偏好.国内主要现货金品种XAU9995=SGEX周五收报362.53元,
全周升17.94元;期金主要合约SHAUZ1收报362.99元,涨18.91元.(完)
--整理 周晓峰/曹巍浩/钟华; 审校 杨淑祯
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。