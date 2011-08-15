(重温稿)《中国市场主要利率水平一周回顾》--8月12日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透北京8月12日电---以下为中国市场主要利率水平一周回顾(单位均为%):
证交所 银行间 公开市场 路透参考率 路透一个月 上海银行间隔夜同业
七天回购 七天回购 一年央票 一年央票 银票转贴参考率 拆放利率(Shibor)
CN7DRPO=SS CN7DRP=CFXS <0#CNTBFIXBMK=> CN1MBAYFIX= SHICNYOND=
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周五 2.0200 3.0851 3.4982 3.6343 8.5430 2.7942
较上周五 -0.8800 0.0700 0.0000 -0.1509 -0.0035 -0.0233
周高 2.9900 3.1181 3.4982 3.7551 8.5430 3.0425
周低 2.0200 3.0047 3.4982 3.6343 8.5123 2.7286
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**中国主要官方利率指标**
一年期存款 一年期贷款 法定准备金 超额准备金
基准利率 基准利率 利率 利率
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3.50% 6.56% 1.62% 0.72%
注: 1.证交所债市七天国债回购利率采用收盘价,银行间债市七天国债回购采用加权平均价
2.路透参考率<0#CNTBFIX=R>一年央票取的是买卖报价的中间值
3.路透全国银票转贴参考率<0#CNBAYBMK=>选取的是1个月到期票据的买断报价
4.Shibor报价于2007年1月4日起正式发布.
5.中国人民银行从7月7日起上调金融机构人民币存贷款基准利率,一年期存贷款基准利
率分别上调0.25个百分点.(完)
--整理 曹巍浩; 审校 杨淑祯
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。