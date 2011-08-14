版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 15日 星期一 06:31 BJT

《日本重要政经日程》--8月15日

(除特别说明外,均为GMT时间)

8月14日(日)

2350 - 4-6月当季国内生产总值(GDP)

8月15日(一)

-- - 日本财务大臣野田佳彦和经济财政大臣与谢野馨在内阁会议後召开新闻发布会.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 戴素萍;审校 徐文焰

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐