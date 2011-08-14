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宏观经济 | 2011年 8月 15日 星期一 06:33 BJT

《美国重要政经日程》--8月15日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1230 - 美国全国油籽加工商协会(NOPA)公布月度大豆压榨量.

1300 - 财政部公布月度国际资本流动数据.

1400 - 全美住宅建筑商协会(NAHB)8月房市指数.

1500 - 农业部公布美国每周谷物和油籽出口检验报告.

1500 - 财政部宣布一周例行四周期国库券标售.

1530 - 财政部一周例行标售三个月和六个月期国库券.

2000 - 美国农业部发布一周作物生长报告.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 戴素萍;审校 徐文焰

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