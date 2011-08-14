《美国重要政经日程》--8月15日

金属期市：伦铜在两周低点上方持稳，受供应忧虑支撑
全球最大的上市铜矿商--美国自由港麦克默伦铜金矿公司 周五表示，如果2月中之前仍得不到新的出口许可，将在印尼裁减员工、支出和产量。
(除特别说明外,均为GMT时间)
1230 - 美国全国油籽加工商协会(NOPA)公布月度大豆压榨量.
1300 - 财政部公布月度国际资本流动数据.
1400 - 全美住宅建筑商协会(NAHB)8月房市指数.
1500 - 农业部公布美国每周谷物和油籽出口检验报告.
1500 - 财政部宣布一周例行四周期国库券标售.
1530 - 财政部一周例行标售三个月和六个月期国库券.
2000 - 美国农业部发布一周作物生长报告.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 戴素萍;审校 徐文焰
全球最大的上市铜矿商--美国自由港麦克默伦铜金矿公司 周五表示，如果2月中之前仍得不到新的出口许可，将在印尼裁减员工、支出和产量。
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)