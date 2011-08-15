〔台湾央行〕称已成立专案小组商谈两岸货币清算机制,下半年将商谈

路透台北8月15日电---台湾央行周日表示,目前已成立了专案小组来与中国人民银行商谈两岸货币清算机制,订于下半年谈.

央行表示,除了去年10月派员赴北京与中国人民银行初步洽谈相关议题外,今年3、5、8月也曾向对方连系,双方将于本年下半年进行商谈.央行总裁彭淮南曾经表示,下半年有望与中国签订两岸货币清算机制.[ID:nCT0428015]

针对目前出口商出现部分声音,希望以人民币为货币结算单位,央行则表示,以人民币结算未能降低台湾商的汇率风险,主要是若是台湾由中国进口货品、以人民币结算,汇率风险由台湾进口商承担;若是台湾出口货品至大陆,以新台币结算,汇率风险由大陆进口商承担.而台湾与中国贸易往来,如只可以人民币结算,汇率风险则均是由台湾来负担.

央行并表示,去年中国、台湾两岸间贸易往来已达410亿美元,为应台商办理跨境贸易人民币结算等需要,目前已开放"国际金融业务分行(OBU)可办理人民币业务",至于本国银行的业务分行是否能接续进一步办理人民币业务,则有待与中国人民银行协商.而台湾若想发展人民币境外中心,也需与中国协商.

金管会先前曾表示,开放国际金融业务分行(OBU)可办理人民币业务之後,目前已收到14家银行的申请,将尽快审核.(完)