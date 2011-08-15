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亚洲 | 2011年 8月 15日 星期一 08:16 BJT

〔东京汇市〕瑞郎承压,因瑞郎钉住欧元的揣测升温

* 瑞郎兑美元和欧元挫跌至两周低位

* 瑞郎钉住欧元的揣测升温

* 本周法德峰会为关注焦点

* 市场动荡一周後恢复冷静,澳元受青睐

路透悉尼8月15日电---欧元和美元兑瑞郎周一在亚洲盘升至两周高位,因慎防瑞士央行可能进一步采取行动以削弱瑞郎,且市况更加趋稳.

有关瑞士央行将把瑞郎钉住欧元的揣测升温,此前瑞士报纸SonntagsZeitung在周日报导称,央行准备把瑞郎/欧元钉在略低于1.10瑞郎.

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