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亚洲 | 2011年 8月 15日 星期一 08:31 BJT

《台湾报摘》--工商时报8月15日

* 头版头条:

--台股近期陷入全球股灾泥淖,为提振投资人信心,证券交易所、柜台买卖中心本周起将推出多达30场官办专业投资人说明会,再加上企业自办合计超过40家,"救市专业投资人说明会"行情一触即发,其中又以今日登场的宏达电(2498.TW)最具指标性.

* 其他:

--金融监督管理委员会检查局已启动保险业投资不动产的"专案金检",首波选定五至六家近年投资不动产金额较大、频率较高的保险公司,检查不动产投资决策、监价、投资运用情况、房贷等项目.这是金管会成立以来,首度针对保险业投资不动产专案金检.

--国科会周四(18日)将向行政院会报告,计划至2015年投入120亿台币,发展智慧电子计画,将引导民间投入智慧型晶片创新发展,预计可带动积体电路(IC)设计业产值逾6,000亿台币,让半导体产业再跨入下一个黄金10年.

--经济部工业局本周五(19日)将召开麦寮专案小组会议,主要是针对工安七场所与压力容器同批同材质两大清册,同时会邀请台塑石化(6505.TW)等列席作说明.预料最快台塑8月底就可以执行行政院急令,开始分批停工检查.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 李盈茜; 审校 林高丽

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