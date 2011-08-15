《台湾报摘》--工商时报8月15日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
* 头版头条:
--台股近期陷入全球股灾泥淖,为提振投资人信心,证券交易所、柜台买卖中心本周起将推出多达30场官办专业投资人说明会,再加上企业自办合计超过40家,"救市专业投资人说明会"行情一触即发,其中又以今日登场的宏达电(2498.TW)最具指标性.
* 其他:
--金融监督管理委员会检查局已启动保险业投资不动产的"专案金检",首波选定五至六家近年投资不动产金额较大、频率较高的保险公司,检查不动产投资决策、监价、投资运用情况、房贷等项目.这是金管会成立以来,首度针对保险业投资不动产专案金检.
--国科会周四(18日)将向行政院会报告,计划至2015年投入120亿台币,发展智慧电子计画,将引导民间投入智慧型晶片创新发展,预计可带动积体电路(IC)设计业产值逾6,000亿台币,让半导体产业再跨入下一个黄金10年.
--经济部工业局本周五(19日)将召开麦寮专案小组会议,主要是针对工安七场所与压力容器同批同材质两大清册,同时会邀请台塑石化(6505.TW)等列席作说明.预料最快台塑8月底就可以执行行政院急令,开始分批停工检查.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 李盈茜; 审校 林高丽
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。