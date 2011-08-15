台湾经济指标预测--8月15日至9月8日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透台北8月15日电---以下为台湾近期预定公布的经济数据:
日期 当地时间 经济指标/活动 公布月份 预估值 前值
-------------------------------8月15日当周------------------------------------
8/18 1700 国内生产总值(GDP)统计 第二季 -- +4.88%-p(年变动率)
8/19 1620 经常帐 第二季 -- 顺差107.5亿美元
8/19 1600 外销订单 7月 -- +9.18%(年变动率)
-------------------------------8月22日当周------------------------------------
8/22 1600 季调失业率 7月 -- +4.40%
8/23 1600 工业生产 7月 -- +3.61%(年变动率)
8/25 1620 M2货币总计数 7月 -- +5.99%(年变动率)
8/26 1600 领先指标 7月 -- +0.2%(月变动率)
-------------------------------9月5日当周------------------------------------
9/5 1600 消费者物价指数(CPI) 8月 +1.32%(年变动率)
9/5 1610 外汇存底 8月底 -- 4,007.66亿美元
9/8 1600 商品出口 8月 -- +17.6%(年变动率)
9/8 1600 商品进口 8月 -- +14.0%(年变动率)
-- -- 央行理监事会议 第三季 1.875% (完)
--记者 高洁如; 审校 张喜良
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。