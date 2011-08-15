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亚洲 | 2011年 8月 15日 星期一 08:19 BJT

台湾经济指标预测--8月15日至9月8日

路透台北8月15日电---以下为台湾近期预定公布的经济数据:

日期 当地时间 经济指标/活动 公布月份 预估值 前值

-------------------------------8月15日当周------------------------------------

8/18 1700 国内生产总值(GDP)统计 第二季 -- +4.88%-p(年变动率)

8/19 1620 经常帐 第二季 -- 顺差107.5亿美元

8/19 1600 外销订单 7月 -- +9.18%(年变动率)

-------------------------------8月22日当周------------------------------------

8/22 1600 季调失业率 7月 -- +4.40%

8/23 1600 工业生产 7月 -- +3.61%(年变动率)

8/25 1620 M2货币总计数 7月 -- +5.99%(年变动率)

8/26 1600 领先指标 7月 -- +0.2%(月变动率)

-------------------------------9月5日当周------------------------------------

9/5 1600 消费者物价指数(CPI) 8月 +1.32%(年变动率)

9/5 1610 外汇存底 8月底 -- 4,007.66亿美元

9/8 1600 商品出口 8月 -- +17.6%(年变动率)

9/8 1600 商品进口 8月 -- +14.0%(年变动率)

-- -- 央行理监事会议 第三季 1.875% (完)

--记者 高洁如; 审校 张喜良

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]

欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

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