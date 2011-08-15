《台湾报摘》--经济日报8月15日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
* 头版头条:
--两岸签订货币清算协议,今年底前有机会完成.在中央银行总裁彭淮南指示下,央行外汇局周日发布新闻稿,强调央行已成立专案小组研拟方案,与对方进行商谈.
* 其他:
--外传台日可望在9月洽签台日投资协定,经济部官员周日并未确认洽签时间表,但盼年底前有机会达阵.为争取日商来台投资,经济部年底前还将派出两招商团,延揽日本半导体、化学材料、机械等大厂来台投资.
--合作金库银行上月初已向金融监督管理委员会递件申请设立金控公司,金管会最快本周提委员会讨论,合库金控可望成为台湾第16家金控,也将是通路最多的金控,金控市场竞争将更激烈.
--惠誉信评(Fitch Ratings)上周误指鸿海(2317.TW)向台湾银行业总借款超过3,000亿台币,引发鸿海董事长郭台铭震怒,惠誉罕见在周末紧急发布更正,澄清"台湾银行业对鸿海曝险部位适中".(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 李盈茜; 审校 林高丽
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。