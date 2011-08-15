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亚洲 | 2011年 8月 15日 星期一 08:41 BJT

《台湾报摘》--经济日报8月15日

* 头版头条:

--两岸签订货币清算协议,今年底前有机会完成.在中央银行总裁彭淮南指示下,央行外汇局周日发布新闻稿,强调央行已成立专案小组研拟方案,与对方进行商谈.

* 其他:

--外传台日可望在9月洽签台日投资协定,经济部官员周日并未确认洽签时间表,但盼年底前有机会达阵.为争取日商来台投资,经济部年底前还将派出两招商团,延揽日本半导体、化学材料、机械等大厂来台投资.

--合作金库银行上月初已向金融监督管理委员会递件申请设立金控公司,金管会最快本周提委员会讨论,合库金控可望成为台湾第16家金控,也将是通路最多的金控,金控市场竞争将更激烈.

--惠誉信评(Fitch Ratings)上周误指鸿海(2317.TW)向台湾银行业总借款超过3,000亿台币,引发鸿海董事长郭台铭震怒,惠誉罕见在周末紧急发布更正,澄清"台湾银行业对鸿海曝险部位适中".(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 李盈茜; 审校 林高丽

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