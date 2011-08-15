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亚洲 | 2011年 8月 15日 星期一 09:06 BJT

〔台湾经济〕台湾及日本有望以民间机构洽签投资协定--报载

路透台北8月15日电---本地媒体经济日报周一报导,台湾及日本双方旗下民间机构--日方的财团法人日本交流协会,与台湾亚东关系协会,双方确正在商谈台日投资协定,盼年底前有机会达阵.

经济日报报导表示,两岸去年洽签ECFA後,日本就一直是台湾对外洽签自由贸易协定(FTA)的对象之一.不过,台日关系还牵扯到更为敏感的中国大陆问题,台湾判定一步洽签FTA有难度,于是改采"积木"方式因应,盼能先从双方的经贸缺口,洽签投资协定作起,一步步完善双方实质关系.

经济日报称,日方只希望台日投资协定能够比照国际范例的投资保障协定"简单版",即着重在保障部分,不要触及复杂的投资自由化条款,但几经折衷,台日投资协定也将包含部分促进投资自由化条款.

据台湾财政部资料,台湾去年对日本出口180.1亿美元,是出口第三大单一国家(不计欧盟与东协),而去年台湾更自日本进口519.2亿美元.日本是台湾第一大的进口国.(完)

--记者 高洁如; 审校 林高丽

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