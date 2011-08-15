〔台湾经济〕台湾及日本有望以民间机构洽签投资协定--报载

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透台北8月15日电---本地媒体经济日报周一报导,台湾及日本双方旗下民间机构--日方的财团法人日本交流协会,与台湾亚东关系协会,双方确正在商谈台日投资协定,盼年底前有机会达阵.
经济日报报导表示,两岸去年洽签ECFA後,日本就一直是台湾对外洽签自由贸易协定(FTA)的对象之一.不过,台日关系还牵扯到更为敏感的中国大陆问题,台湾判定一步洽签FTA有难度,于是改采"积木"方式因应,盼能先从双方的经贸缺口,洽签投资协定作起,一步步完善双方实质关系.
经济日报称,日方只希望台日投资协定能够比照国际范例的投资保障协定"简单版",即着重在保障部分,不要触及复杂的投资自由化条款,但几经折衷,台日投资协定也将包含部分促进投资自由化条款.
据台湾财政部资料,台湾去年对日本出口180.1亿美元,是出口第三大单一国家(不计欧盟与东协),而去年台湾更自日本进口519.2亿美元.日本是台湾第一大的进口国.(完)
--记者 高洁如; 审校 林高丽
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。