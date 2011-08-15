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市场报道 | 2011年 8月 15日 星期一 09:18 BJT

〔台湾股市〕随美股开高1.73%,宏达电劲扬

路透台北8月15日电---台湾股市周一开高1.73%,尾随美股及区域股市的涨势,智能手机制造商宏达电(2498.TW)等权重股上涨.

加权股价指数.TWII开高132.15点至7,769.17点,扳回上个交易日1.06%的跌幅.

宏达电劲升3.6%.

台币兑美元TWD=TP升0.05台币,至28.959台币.(完)

--编译 梁睿雪;审校 龚芳

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