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亚洲 | 2011年 8月 15日 星期一 09:46 BJT

《外汇动态》投机客大砍澳元净多头仓位--CFTC

0127GMT---据美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,汇市投机客于8月9日止当周大砍澳元净多头仓位至29,016口合约,远低于前一周的近76,000口合约.

日本经纪商一交易员表示,倘若金融市场更加平静,则投机客可能会更易于建立澳元多仓.

澳元/美元上涨0.8%,成为1.0424AUD=D4,脱离上周二所触及0.9927的低位,该点为近五个月来最低点.(完)

--编译 龚芳;审校 戴素萍

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