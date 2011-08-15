版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 15日 星期一 10:12 BJT

《外汇动态》日本出口商压低美元卖价--交易商

0154GMT---一名交易商表示,日本出口商降低其挂出的美元卖单价位水准.该交易商指出,与其等到美元站回78日圆,出口商看来急欲在77-78日圆区域出脱美元.

美元/日圆涨0.3%至76.92JPY=.

交易商们指称,据传宏观基金在敲进美元.在美元盘旋近3月所创纪录低位76.25之际,市场人士仍提防当局可能进场干预抛售日圆.(完)

--编译 龚芳;审校 李爽

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐