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亚洲 | 2011年 8月 15日 星期一 10:24 BJT

《外汇动态》美元/坡元暂时在1.2061寻获支撑,但投机客正卖出美元

0154GMT--美元/坡元SGD=D3暂时在1.2061附近寻获支撑,这里也是美元/坡元从7月底-8月初跌势的76.4%费波纳奇回档技术位.投资人提防新加坡金融管理局可能在此水平附近的美元买盘干预.

美元/坡元下跌0.4%至1.2075,此前曾低见1.2062,不过美元/坡元如果跌破上述回档水平,最终料将跌向纪录低位1.1993.

路透调查显示,投资人在全球市况动荡中追求避险,增加坡元多头.新加坡金管局为对抗通胀料将允许美元/坡元长期下跌更多一些.交易员说,银行间投机客和部分基金例如对冲基金正在卖出美元/坡元,反映出这个多头看法.(完)

--编译 李婷仪;审校 李爽

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