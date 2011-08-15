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亚洲 | 2011年 8月 15日 星期一 10:43 BJT

〔澳新汇市〕澳元、新西兰元扩大涨幅,受股市回稳提振

路透悉尼/威灵顿8月15日电---澳元、新西兰元周一兑美元、瑞郎、日圆均上涨.市场趋于冷静之後提振脆弱的人气,使得投资人审慎回到对经济成长敏感的资产.

澳元/美元较上周五纽约收盘上涨0.0075美元,报1.0425.澳元/美元上周曾跌破平价.

传言称在1.0450/70美元有卖盘,停止单挂在1.0420上方.主要阻力位为1.0465,其上为1.0525.从1.0340起可见到支撑位.

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