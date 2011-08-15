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亚洲 | 2011年 8月 15日 星期一 11:13 BJT

〔台湾债市〕RP利率持平,投信忧遭赎回而承作短天交易

路透台北8月15日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周一持平.来自投信、寿险资金的供应充裕,但落点安排多为短天期,因担心公司发放现金股利而遭赎回.

资金调度人士指出,今日虽为例行资金需求日,投信公司找券需求维持在一定热度,寿险端交易也多到期可续.不过,仍需观察未来因发放股利而引发的大量赎回状况.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.66-0.68%,与上日相同.

交易商统计,本周上市企业现金股利发放日程如下: 周二:联电(2303.TW)金额140.3亿台币;周三:中华电信(2412.TW)金额428.5亿台币;周五:宏达电(2498.TW)与台达电(2308.TW),金额分别为299.0亿及125.0亿台币.(完)

--记者 李盈茜; 审校 杨淑祯

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