〔基金观点〕施罗德大幅减持澳元及新西兰元曝险部位

路透伦敦8月12日电---施罗德外汇主管Clive Dennis周五对路透说,公司旗下环球货币精选基金自7月底以来,已透过结清澳元、新西兰元和瑞典克朗的部位,削减三分之二的积极风险.

Dennis说,该基金目前持有少量的欧元EUR=空仓,并作多美元和人民币,以因应发达国家蹒跚而行的经济,和萦绕欧元区的债务危机;该基金管理的资产达6,000万美元.

"从现阶段风险回报的观点来看,我们认为没有哪里是特别有吸引力的地方.我们长期的观点是,发达市场的成长将是黯淡的,因为公共与民间部门的债务挥之不去."

该基金在澳元兑1.1000美元AUD=D4时获利了结,在新西兰元/美元NZD=D4、瑞典克朗/美元EURSEK=分别接近目标价0.8900美元、9.0克朗时也获利出场.

Dennis说,在目前欧元区、美国、英国、日本基本面疲软,以及全球经济放缓,令投资人选择有限的大环境之下,他并不急于重新进入这些币别的交易.

他认为欧元将是最脆弱的货币,因债务危机从欧元区二线国家蔓延至意大利和西班牙等核心经济体.

施罗德预估,欧元在六个月内会跌至1.3500美元.欧元/美元目前交投于1.4228美元.

Dennis说,虽然瑞士央行努力想遏制瑞郎升值,但在缺乏解决欧债危机的可靠计画之下,瑞郎/欧元可能会涨破平价.

虽然指标显示瑞郎被大幅高估,不过Dennis预计希望避险的投资人将持续进驻瑞郎.(完)