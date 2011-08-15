〔两岸金融〕下半年将谈货币清算机制,台湾有意发展人民币境外中心(更新版)

* 下半年两岸将进行货币清算机制商谈

* 发展台湾成为人民币境外中心为努力目标

路透台北8月15日电---针对两岸应建立货币清算机制的呼声越来越大,台湾央行表示,已成立专案小组,将与中国人行在下半年进行商谈.这是台湾央行对货币清算机制协商进度少见的公开说明.

台湾央行并表示,可将发展人民币境外中心列为努力的目标.

中国国台办在3月间也曾公开表示,两岸贸易人民币结算目前在大陆方面已经没有政策障碍,大陆正在积极研究以适当的方式推动建立两岸的货币清算机制.[ID:nCN1710249]央行总裁彭淮南也回应表示,下半年有望与中国签订两岸货币清算机制.[ID:nCT0428015]

花旗集团首席经济学家郑贞茂认为,"实务上台湾和大陆之间的贸易往来这麽频繁,没有道理两岸不签清算机制...宣布何时签订纯粹是政治考量."

他并认为,货币清算机制签订的应是两岸的官方机构,这毕竟有政治上的敏感性,不是实务上谈好了就马上签这麽简单.

台湾央行表示,除了去年10月派员赴北京与中国人民银行初步洽谈相关议题外,今年3、5、8月也曾向对方连系,双方将于本年下半年进行商谈.

去年7月间,两岸双方的央行开放了人民币现钞的清算服务,中国央行授权中银香港(2388.HK)为台湾人民币现钞业务清算行,利用较为完善的香港人民币业务清算平台,面向台湾地区提供人民币现钞清算服务.

**努力争取人民币境外中心**

此外央行表示,去年中国、台湾两岸间贸易往来已达410亿美元,为应台商办理跨境贸易人民币结算等需要,目前已开放"国际金融业务分行(OBU)可办理人民币业务",而境内金融机构业务分行若要办理人民币业务,还牵涉两岸货币清算机制的建立,还需协商.

对台湾金融业希望发展成为人民币境外中心,台湾央行表示"可列为努力目标".

针对目前出口商出现部分声音,希望以人民币为货币结算单位,台湾央行则表示,以人民币结算未能降低台湾商的汇率风险,主要是若是台湾由中国进口货品、以人民币结算,汇率风险由台湾进口商承担;若是台湾出口货品至大陆,以新台币结算,汇率风险由大陆进口商承担.

"规避汇率风险应以交易双方使用同一货币为前提,否则风险势必由一方承担.以欧元区为例,欧元区会员国的德国、法国贸易交易皆使用欧元,因而可避免汇率风险,"央行闻稿中表示,他也认为,台湾与中国贸易往来,如只可以人民币结算,汇率风险则均是由台湾来负担.

2010年,台湾向大陆及香港出口共1,147.5亿美元,年增率37.1%,是台湾最重要的出口地区,占比高达42%;同期,台湾向大陆及香港进口375.8亿美元,占比15%,是台湾第二重要的进口地区,仅次于日本.

金管会先前曾表示,开放国际金融业务分行(OBU)可办理人民币业务之後,目前已收到14家银行的申请,将尽快审核,令银行开办此业务.(完)