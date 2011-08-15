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亚洲 | 2011年 8月 15日 星期一 11:44 BJT

《全球市场》亚洲股市回升,但市场气氛审慎

* 货币市场明显受抑制,关注法国/德国峰会

* 日本股市上涨近1%,日本以外亚洲股市上涨1.5%

* 美国股指期货升0.5%,但投资人持审慎态度

* 避险需求降温,瑞郎走跌

* 金价扳回稍早多数跌幅

路透香港/新加坡8月15日电---亚洲股市周一弹升,黄金和瑞郎等避险资产下跌;在上周震盪走势後,市场人士审慎寻求低接机会,但对于疲弱全球经济前景的忧虑可能抑制涨势.

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