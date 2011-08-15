澳洲经济指标总览--8月15日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
经济指标 时段 最新值 前次值 再前次 下次公布时间
国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP)
(较前季) 第一季 -1.2% +0.8% +0.1% 9月7日
(较上年同期) +1.0% +2.7% +2.7%
消费者物价指数(CPI)
总体CPI(较前季) 第二季 +0.9% +1.6% +0.4% 10月26日
(较上年同期) +3.6% +3.3% +2.7%
澳洲央行截尾均值(较前季) +0.9% +0.9% +0.3%
(较上年同期) +2.7% +2.3% +2.2%
澳洲央行加权中值(较前季) +0.9% +0.8% +0.5%
(较上年同期) +2.7% +2.2% +2.3%
主要市场商品与服务CPI
(较前季) +0.6% +0.4% +0.1%
(较上年同期) +1.8% +1.8% +1.6%
就业市场(经季节调整)
就业人口(较前月变动,千人) 7月 -0.1 +23.4 +7.8 9月8日
--全职 -22.2 +59 -22
--兼职 +22.1 -35.6 +29.8
失业率 5.1% 4.9% 4.9%
就业参与率 65.6% 65.6% 65.6%
国际收支(经季节调整,单位为10亿澳元)
经常帐收支 第一季 赤字10.447 赤字8.091 赤字7.299 9月6日
商品与服务贸易收支 顺差3.030 顺差6.366 顺差6.756
商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)
商品及服务收支(亿澳元) 6月 顺差20.52 顺差23.33 顺差15.97 9月12日
出口(较前月) 持平 +3% +1%
进口(较前月) +3% 持平 +1%
国际贸易价格指数
进口物价(较前季) 第二季 +0.8% +1.4% -3.8% 10月21日
出口物价(较前季) +6.0% +5.2% -8.1%
零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
(较前月) 6月 -0.1% -0.6% +1.2% 9月1日
生产者物价指数(PPI)(较前季) 第二季 +0.8% +1.2% +0.1% 10月24日
(较上年同期) +3.4% +2.9% +2.7% (完)
--整理 李婷仪
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。