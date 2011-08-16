〔台湾货币市场〕8月16日及本提存期资金预期变化一览表

《路透晚报》--2月6日日间新闻摘要（中港台）
中国中共中央、国务院发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
路透台北8月16日电---台湾货币市场周二及本提存期资金预期变化因素摘要如下:
宽松因素:
--央行存单到期201亿台币.
--公债还本付息91甲7期15亿台币.
紧缩因素:
--央行料发行存单.
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(本提存期)
宽松因素:
--央行存单到期1兆5,159.3亿台币:
08/17 2,016.80亿
08/18 736.00亿
08/19 1,524.50亿
08/20 496.00亿
08/21 695.30亿
08/22 287.70亿
08/23 42.00亿
08/24 1,325.50亿
08/25 620.00亿
08/26 1,096.50亿
08/27 453.50亿
08/28 869.50亿
08/29 38.00亿
08/30 82.00亿
08/31 1,664.50亿
09/01 912.00亿
09/02 2,299.50亿
--公债还本付息321.3亿台币:
08/23 重交甲9期本金 300.000亿
08/23 重交甲9期15息 21.300亿
--国库券到期192.82亿台币:
08/26 财100-2 192.82亿
--月底军公教薪饷拨款.
紧缩因素:
--8/22: 100/8期30年期公债发行,金额300亿台币,8月17日标售.
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库.(完)
--记者 李盈茜; 审校 张喜良
中国中共中央、国务院发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
2月6日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时 间16:13时，1港元=0.88462人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为22.94%，低于上交易日收盘的24.29%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.56 4.74 1.09 建设银行 5.66 5.80 1.10 中国银行 3.55 3.54 1.13 农业银行
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。