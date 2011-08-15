版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 15日 星期一 17:07 BJT

〔台湾汇市〕台币兑美元缩量收升,受台股大涨提振但气氛仍趋谨慎

路透台北8月15日电---台币兑美元TWD=TP周一收升5.7分.受台股大涨攻上7,800点提振,台币连续第二天收升,但盘中多数时间呈横向整理,且全日成交量明显缩小,反映场上气氛趋于谨慎.

汇银人士指出,台股回稳上涨,但仍有外商银行因应股利发放而持续汇出,外资进出皆有.加之场上多空消息纷杂,缺乏明确方向指引,令市场预期台币暂时将在大区间内波动,视实质需求主导汇价.

"台币这段时间很难受到消息面波动,不要期望能大涨或大跌,"一位本地银行人士说.

他们预估,台币明日区间先看28.850-28.950元间,并持续关注欧债情势进一步发展.

此外,润成投资控股向银行团申贷10.8亿美元(合311亿台币)一案,预计将于今明两日拨款,连同润成投资自备款共21.6亿美元的交割款,将于申请获准後10日内,汇出给美国AIG总部.

交易商对此表示,市场传闻润成投资的自备款已陆续兑换成美元部位,但剩下的联贷金额约10.8亿美元,可能将于近日汇出,不排除中央银行将善用这笔汇款,缓和台币走势.

台湾股市加权股价指数.TWII收盘大涨2.39%,报7,819.39点;外资及陆资在台股买超13.47亿台币,结束此前连续九日累计1,716.79亿的卖超.[ID:nCT0391996]

新兴市场中,马币(林吉特)MYR=和坡元SGD=周一上扬,因为投资者增持近期挫跌的新兴亚洲货币,提升市场对亚币进一步上扬的预期,但在法国和德国峰会前,市场人士对欧债问题仍持谨慎态度.[EMRG/SGCN]

环球汇市新闻请见[TOP/NEWSCN-FRX]

环球经济新闻请见[TOP/NEWSCN-MCE]

----------------------------------------------------------------------------

16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 28.952 29.009 28.894-29.060 29.010 5.59 11.55

TAIFX1

元太外汇经纪公司 28.895 28.985 28.895-28.948 28.935 2.87 4.34

COSMOS1

----------------------------------------------------------------------------

无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.160/-0.140 -0.150/-0.145

美元/台币六个月期 -0.465/-0.435 -0.430/-0.420

---------------------------------------------------------------------------- (完)

--记者 李盈茜; 审校 张喜良

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐