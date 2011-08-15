《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透伦敦8月15日电---以下为分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
德国商业银行:
欧元/美元:持续弹离两个月支撑线1.4128美元,应该很快会触及55日移动均线位置1.4328,也有可能升至5月至7月跌势的50%回档位1.4389,但不会升破四个月通道阻力线1.4450.我们仍预期会在此处受阻,并跌向200周移动均线位置1.3945.重要支撑位在1.3844/1.3794(2010-11年上行趋势线及55周移动均线位置).唯有升破7月高点1.4580,才能进一步升向1.4697/1.4704(6月高点及费波纳奇78.6%回档位).
美元/日圆:继续在8月低点76.29日圆上方盘旋,不过这个低点仍面临威胁.若失守此处,则75.00日圆重要心理支撑关卡将面临考验.值得注意的是,有另一道2009-11年支撑线位置在74.23.如果出现利空解除的反弹涨势,则8月1日高点78.06附近、7月中旬低点78.45及79.48/69区域料有小型阻力.79.48/69区域内有55日移动均线、5月及6月低点汇集.更上方的阻力在五个月阻力线位置79.91.
美元/瑞郎:日线图的正向背离目前已经带动美元/瑞郎升至0.7916瑞郎,并接着升破一个月下行通道阻力线位置0.7562及8月4日高点0.7802.但纽约汇市日线必须收在0.7802之上,才能进一步升向0.80心理关卡区域及7月中旬低点0.8034.更上方的目标看向55日移动均线位置0.8189.小型支撑料在0.7562、0.7500心理关卡、0.7439、0.7250及0.7068.在这之下的唯一一道支撑是0.7000的心理支撑位.(完)
--编译 蔡美珍;审校 王冠中
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路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
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以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类