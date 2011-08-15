〔台湾债市〕殖利率普遍小升,股市反弹令债市避险买盘退场

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透台北8月15日电---台湾公债周一在避险买盘退场下,殖利率普遍小升,因台股大幅反弹令投资信心回温.不过,交易员表示,周三将标售30年券,长券端买盘力道未能确定之下,台债量能急缩,盘势显得观望.
在近期一波利率下跌到波段低点再小幅反弹之後,交易商认为,空手者追价意愿显得谨慎,虽然市场上预期9月台湾央行不升息的比重拉升,但认为央行会反向降息的声音却是少之又少,这让殖利率在此际的方向显得踌躇.
"而且周三将标30年券,寿险要下多少的利率,市场还没办法拿捏,"一金控银行业人士称.
五年券100/6期公债成交量101.5亿台币,较上日的329亿急缩近七成.10年券100/5期成交量也只有33.5亿台币,只占上交易日成交量70.5亿的48%.
市场人士认为,美国近期没有重量级的经济数据,除非金融市场再有重大变化,本周台债主要偏向区间整理,预估100/6区间在1.02-1.10%,100/5的区间在1.33-1.42%.
台湾股市今日开高走高,加权股价指数.TWII收在近两周的高位,单日攀升2.39%,报7,819.39点.
台湾财政部周三将标售30年期公债100/8期,金额300亿台币,22日交割.
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
5 100/6 A00106=TWO +0.26 1.0636 1.0550-1.0668 101.5
10 100/5 A00105=TWO +1.10 1.3910 1.3770-1.3990 33.5
20 100/7 A00107=TWO +2.83 1.8303 1.8210-1.8303 1.0
30 100/8 A00108=TWO +0.99 1.9370 1.9300-1.9370 4.5
* 表创该期券交易以来殖利率日低
交易商表示,尽管30年期100/8公债今日在发行前交易的殖利率收盘升不到1基点,但以目前在1.9370%的水位,市场对寿险公司是否能接受这个水位的30年期公债,颇有疑虑.
他们认为,这也是为什麽殖利率曲线後端的长券--20年期100/7公债殖利率收盘弹升近3基点,弹幅明显较大的原因.此外,也有交易员表示,市场对标售显露的疑虑,也令五年、十年期公债今日的空量金额升高.
7月底时20年公债标售300亿台币,其得标利率在1.9750%.此期券保险业标得27.67%;[ID:nCT0470471]而5月间标售的30年期公债,当时得标利率落在1.8890%,此期券保险业大幅进场持有41.50%.[ID:nCT0439837]
另一证券商交易员表示,目前100/8期公债的多单持有23-24亿,寿险业者对此期券的兴趣虽有,但积极度却不算高,只是进场"酌接".
上周五美国10年期公债收盘在2.237%,较上交易日的2.344%再跌10.7基点.并且,美国指标10年期公债本周录得两年半来最大单周价格升幅,因预计经济放缓,且投资人臆测美联储可能推出新一轮刺激措施.
年期 期别 收盘价
30 100/4 A00104=TWO 没有成交
20 100/7 A00107=TWO 1.8303
10 100/5 A00105=TWO 1.3910
5 100/6 A00106=TWO 1.0636
2 100/3 A00103=TWO 没有成交 (完)
--记者 高洁如; 审校 张喜良
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