《外汇动态》欧元/美元脱离高位,在55日移动均线位置附近停顿

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
0730GMT---欧元/美元EUR=上涨0.35%,至1.4296美元,脱离高位1.4329,此处接近55日移动均线位置1.4327,在1.4350则有更多技术面阻力.在更上方的下道目标为1.4401,上周曾两度触及,若升破将创两周高位.
另一方面,德国外贸协会主席伯尔纳敦促梅克尔和萨科齐周二会面时同意推出欧元债券,并且不限制规模[ID:nCN1899003],但欧元反应不大.(完)
--编译 蔡美珍;审校 王冠中
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类