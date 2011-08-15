《外汇动态》欧元/美元脱离高位,在55日移动均线位置附近停顿

0730GMT---欧元/美元EUR=上涨0.35%,至1.4296美元,脱离高位1.4329,此处接近55日移动均线位置1.4327,在1.4350则有更多技术面阻力.在更上方的下道目标为1.4401,上周曾两度触及,若升破将创两周高位.