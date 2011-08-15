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市场报道 | 2011年 8月 15日 星期一 15:41 BJT

《外汇动态》欧元/美元脱离高位,在55日移动均线位置附近停顿

0730GMT---欧元/美元EUR=上涨0.35%,至1.4296美元,脱离高位1.4329,此处接近55日移动均线位置1.4327,在1.4350则有更多技术面阻力.在更上方的下道目标为1.4401,上周曾两度触及,若升破将创两周高位.

另一方面,德国外贸协会主席伯尔纳敦促梅克尔和萨科齐周二会面时同意推出欧元债券,并且不限制规模[ID:nCN1899003],但欧元反应不大.(完)

--编译 蔡美珍;审校 王冠中

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