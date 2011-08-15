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亚洲 | 2011年 8月 15日 星期一 16:56 BJT

〔台湾个股〕日月光称将买回3,400万股自家股票,价格区间20-45台币

路透台北8月15日电---全球最大晶片封装厂商--台湾日月光(2311.TW)周一公告称,董事会决议将买回3,400万股自家股票,每股价格区间20-45台币.

在8月以来全球金融市场动荡,造成股价随之大跌後,日月光跟进不少台湾上市公司的脚步,实施库藏股以稳定股价.

日月光在证交所公告称,预计自8月16日起至10月15日止,自集中交易市场买回.预定本次买回股份最高总金额15.3亿台币,占公司已发行股份总数的0.56%,买回後将办理销除.

日月光今日收扬4.81%,报27.25台币;加权股价指数.TWII则大涨2.39%.日月光股价在上周二曾触及23.1台币的去年10月以来最低.(完)

--记者 张雅菁; 审校 张喜良

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