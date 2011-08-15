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亚洲 | 2011年 8月 15日 星期一 16:58 BJT

〔台湾债市〕100/6期五年公债中,银行业买超1.5亿台币

路透台北8月15日电---台湾柜台买卖中心周一公布,债券等殖成交系统中,五年期公债100/6A00106=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

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银行业 8.00 6.50 +1.50

票券业 0.00 1.00 -1.00

证券业 12.50 13.00 -0.50 (完)

--记者 张雅菁; 审校 杨淑祯

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