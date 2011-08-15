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亚洲 | 2011年 8月 15日 星期一 18:41 BJT

〔路透基点〕香港丰泰地产投资19亿港元俱乐部贷款签约

路透香港8月15日电---汤森路透旗下基点报导,银行业消息人士称,丰泰地产投资(香港)一笔19亿港元五年期俱乐部贷款上周签约,签约银行包括:恒生银行、汇丰银行、东亚银行、大新银行、富邦银行、永隆银行、中国信托商业银行.

此笔贷款为子弹式还款,借款人为Grand Whole Ltd,利率为较香港银行同业拆息港元利率(Hibor)加码300个基点.

贷款资金一部分用于收购支出及丰泰地产的西半山干德道住宅重建项目建筑支出.(完)

--编译 蔡美珍;审校 王洋

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