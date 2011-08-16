台湾经济指标预测--8月16日至9月8日

《路透晚报》--2月6日日间新闻摘要（中港台）
中国中共中央、国务院发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
路透台北8月16日电---以下为台湾近期预定公布的经济数据:
日期 当地时间 经济指标/活动 公布月份 预估值 前值
-------------------------------8月15日当周------------------------------------
8/18 1700 国内生产总值(GDP)统计 第二季 -- +4.88%-p(年变动率)
8/19 1620 经常帐 第二季 -- 顺差107.5亿美元
8/19 1600 外销订单 7月 -- +9.18%(年变动率)
-------------------------------8月22日当周------------------------------------
8/22 1600 季调失业率 7月 -- +4.40%
8/23 1600 工业生产 7月 -- +3.61%(年变动率)
8/25 1620 M2货币总计数 7月 -- +5.99%(年变动率)
8/26 1600 领先指标 7月 -- +0.2%(月变动率)
-------------------------------9月5日当周------------------------------------
9/5 1600 消费者物价指数(CPI) 8月 +1.32%(年变动率)
9/5 1610 外汇存底 8月底 -- 4,007.66亿美元
9/8 1600 商品出口 8月 -- +17.6%(年变动率)
9/8 1600 商品进口 8月 -- +14.0%(年变动率)
-- -- 央行理监事会议 第三季 1.875% (完)
--记者 张雅菁; 审校 张喜良
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国中共中央、国务院发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
2月6日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时 间16:13时，1港元=0.88462人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为22.94%，低于上交易日收盘的24.29%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.56 4.74 1.09 建设银行 5.66 5.80 1.10 中国银行 3.55 3.54 1.13 农业银行
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。