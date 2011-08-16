台湾已公布经济指标--2011/8/16

《路透晚报》--2月6日日间新闻摘要（中港台）
中国中共中央、国务院发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值
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消费者物价指数(CPI)(y/y)7月 +1.32% +1.93% 9/5 --
外汇存底(亿美元) 7月底 4,007.66 4,003.26 9/5 --
商品出口(y/y) 7月 +17.6% +10.8% 9/8 --
商品进口(y/y) 7月 +14.0% +12.5% 9/8 --
领先指标(m/m) 6月 +0.2% +0.2%r 8/26 --
M2货币总计数(y/y) 6月 +5.99% +6.14% 8/25 --
重贴现率(%) 6月30日 1.875% 1.75% -- --
外销订单(y/y) 6月 +9.18% +11.53% 8/19 --
工业生产(y/y) 6月 +3.61% +7.56%-r 8/23 --
季调失业率 6月 4.40% 4.41% 8/22 --
经常帐盈馀(亿美元) 第一季 +107.5 +92.5-r 8/19 --
国际收支(亿美元) 第一季 +45.9 +34.0 8/19 --
国内生产总值统计值(GDP)第二季 +4.88%-p +6.55%-p 8/18 --
注: p-初值; r-经修正; a-概估统计;领先指标系用经建会新修订的综合指数月变动率.
"*" 表新增. (完)
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--记者 张雅菁; 审校 黄凯
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
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欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
中国中共中央、国务院发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
2月6日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时 间16:13时，1港元=0.88462人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为22.94%，低于上交易日收盘的24.29%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.56 4.74 1.09 建设银行 5.66 5.80 1.10 中国银行 3.55 3.54 1.13 农业银行
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。