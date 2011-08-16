(重温稿)〔台湾货币市场〕短率稳中带紧,企业股利与联贷拨款令游资水位下降

* 短率勉力持稳,资金水位下降

* 企业发放股利且大型联贷案拨款

记者 张雅菁

路透台北8月15日电---台湾银行间短期利率周一勉力持稳,尽管企业股利发放与南山人寿联贷拨款,让资金不如上周宽松,银行保守调度,但还不到拆借无门的窘境,短率未明显攀升.

交易人士并表示,外商银行资金水位下降,而部份票券商今日缺口稍大,加以提存期已至月中,银行间多不愿让准备金缺口扩大,也令市况稍偏紧张,一周内拆款高位升至0.830%水准.

"不到紧,但资金有少一点,外商银闲置资金好像有点偏少,"一本地大型银行调度人士称.

对于台湾公债市场已在反应对央行9月可能暂停升息的预期心理,市场人士表示,由于央行仍持续冲销游资,并缓步拉升隔夜拆款利率,货币市场目前并未见此预期心理发酵.

金融业隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.386%,上日在0.385%;区间为0.289-0.770%,上日在0.289-0.760%.

2-7天拆款利率区间在0.382-0.830%,上日在0.382-0.820%.

央行上周五将委托银行代收隔夜资金利率由0.380%调升至0.382%,今日则是维持不变.

本周上市企业现金股利发放日程如下:周二(16日)联电(2303.TW),金额140.3亿台币;周三(17日)中华电信(2412.TW),金额428.5亿台币;周五(19日)宏达电(2498.TW)与台达电(2308.TW),金额分别为299.0亿及125.0亿台币.[ID:nCT0389860]

此外,联贷市场大案--润成投资控股为收购南山人寿,向银行团申贷10.8亿美元(合311亿台币)一案,预计于今明两日拨款,且今日为拨款高峰.

**短票利率守住区间**

短票方面,由于各家票券商今日缺口松紧不一,大型公股银行开出的0.87%高位仍有见少量成交;不过,预期银行间回补短票部位需求仍在,利率区间高档本周仍暂时有守.

30天期内短票主要利率多在0.86%,同上日.部份落点在月内的则可成交在0.85%.

台湾央行今日共发行2,888.7亿台币存单.相较存单到期金额3,517亿,存单发行馀额减少628.3亿.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期总额为7,995.3亿台币,接下来依序为周二201亿,周三2,016.8亿,周四736亿以及周五1,524.5亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,周一当日超额准备为633亿台币,累计超额准备为511亿台币,加计前期1%的超额准备为1,438亿台币.

**RP利率持平**

债市同业附买回(RP)利率持平.来自投信、寿险资金的供应充裕,但落点安排多为短天期,因担心公司发放现金股利而遭赎回.

资金调度人士指出,今日虽为例行资金需求日,投信公司找券需求维持在一定热度,寿险端交易也多到期可续.不过,仍需观察未来因发放股利而引发的大量赎回状况.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.66-0.68%,与上日相同.(完)